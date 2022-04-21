МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство Луганской Народной Республики планирует в ближайшие несколько дней запустить ТЭЦ в городе Счастье и подключить к ней обесточенные украинскими властями районы Харьковской области, сообщил РИА Новости представитель администрации ЛНР. Советник главы ЛНР рассказал о принципах работы украинской пропаганды

"В ближайшие несколько дней мы планируем запустить ТЭЦ в Счастье. Сейчас она еще не работает, ее пока чинят. После запуска к ней подключим и те районы Харьковской области, которые отрубили украинские власти от электричества из Харькова", — сказал собеседник агентства.

Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в подконтрольном России Купянске – третьем по величине городе Харьковской области – внезапно отключился свет в домах и учреждениях, при этом в целом обстановка в городе была спокойной. Представитель временной гражданской администрации города сообщил РИА Новости, что отключение электричества в Купянске, а также в других населенных пунктах Харьковщины, освобожденных российскими войсками, произошло умышленно, сделано это было, по его словам, из Харькова.