МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Создание инфраструктуры для подачи сжатого газа на автомобильные заправочные станции можно ожидать уже через пять лет, заявили РИА Новости эксперты рынка Национальной технологической инициативы AutoNet. Кабмин оценил идею вернуть продажу слабоалкогольных напитков на АЗС

"Капитальные затраты будут высокими, но стоимость топлива в итоге будет ниже бензина и дизеля. Поэтому переходный период на данный вид топлива произойдёт в ближайшие пять лет", — полагают в AutoNet.

Там уверены, что компримированный (сжатый) природный газ в ближайшие годы получит широкое развитие в России. "В этом случае будут проложены магистральные трубы до заправок и не нужно будет перевозить газ на грузовиках и заполнять резервуары", — отмечают эксперты.

Сжатый природный газ – топливный газ, который в основном состоит из метана (СН4), сжатого до менее чем 1% объема, который он занимает при стандартном атмосферном давлении.

В AutoNet отметили, что в целом, срок создания подобной инфраструктуры будет зависеть от стабилизации финансового рынка и наличия средств на стройку, а также от того, кто будет строить: частные инвесторы, государство или все сразу.