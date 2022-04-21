МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Создание инфраструктуры для подачи сжатого газа на автомобильные заправочные станции можно ожидать уже через пять лет, заявили РИА Новости эксперты рынка Национальной технологической инициативы AutoNet.

Продавец принимает оплату за топливо в магазине на автозаправочной станции сети "Газпромнефть", расположенной на Симферопольском шоссе.

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"Капитальные затраты будут высокими, но стоимость топлива в итоге будет ниже бензина и дизеля. Поэтому переходный период на данный вид топлива произойдёт в ближайшие пять лет", — полагают в AutoNet.

Там уверены, что компримированный (сжатый) природный газ в ближайшие годы получит широкое развитие в России. "В этом случае будут проложены магистральные трубы до заправок и не нужно будет перевозить газ на грузовиках и заполнять резервуары", — отмечают эксперты.

Сжатый природный газ – топливный газ, который в основном состоит из метана (СН4), сжатого до менее чем 1% объема, который он занимает при стандартном атмосферном давлении.

В AutoNet отметили, что в целом, срок создания подобной инфраструктуры будет зависеть от стабилизации финансового рынка и наличия средств на стройку, а также от того, кто будет строить: частные инвесторы, государство или все сразу.