МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Газета "Сабах" сообщила, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов инвестиций в добычу и транспортировку природного газа в Черном море. В Турции создадут новую авиакомпанию для перевозки россиян

Издание отмечает наличие суперстимула для добычи черноморского газа. Определенные национальным разведочным флотом Турции 540 миллиардов кубов "голубого топлива", будут доступны общественности в 2023 году.

"Сегодня Турция расширяет свой флот буровых судов. Пока продолжаются поиски, предпринимаются усилия, чтобы в 2023 году гражданам было доступно 540 миллиардов кубометров природного газа", — сообщила газета.

Также отмечается, что постановлением президента Турции Эрдогана месторождение природного газа Зонгулдак Сакарья было включено в объем проектной государственной помощи.

"Инвестиции в размере 145 миллиардов лир (почти 10 миллиардов долларов) будут направлены на добычу и использование 540 миллиардов кубометров природного газа в Черном море", — пишет издание.