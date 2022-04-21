СМИ: Турция проинвестирует черноморскую добычу и транспортировку газа
"Сабах": Турция вложит почти $10 миллиардов в добычу и транспортировку газа в Черном море
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Газета "Сабах" сообщила, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов инвестиций в добычу и транспортировку природного газа в Черном море.
Издание отмечает наличие суперстимула для добычи черноморского газа. Определенные национальным разведочным флотом Турции 540 миллиардов кубов "голубого топлива", будут доступны общественности в 2023 году.
"Сегодня Турция расширяет свой флот буровых судов. Пока продолжаются поиски, предпринимаются усилия, чтобы в 2023 году гражданам было доступно 540 миллиардов кубометров природного газа", — сообщила газета.
Также отмечается, что постановлением президента Турции Эрдогана месторождение природного газа Зонгулдак Сакарья было включено в объем проектной государственной помощи.
"Инвестиции в размере 145 миллиардов лир (почти 10 миллиардов долларов) будут направлены на добычу и использование 540 миллиардов кубометров природного газа в Черном море", — пишет издание.
https://1prime.ru/energy/20220421/836718929.html
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