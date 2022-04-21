ПЕКИН, 21 апр — ПРАЙМ. Китай в этом году планирует увеличить производственные мощности по добыче угля на 300 миллионов тонн, следует из информации, опубликованной на сайте Госсовета КНР. Bloomberg: Китай продолжит укреплять связи с Россией

"Новые мощности по добыче угля в этом году составят 300 миллионов тонн", — говорится в тексте сообщения, опубликованного по итогам заседания Госсовета, которое состоялось в среду.

В ходе заседания была подчеркнута важность обеспечения и увеличения стабильных поставок энергии для гарантии социально-экономического развития. Участники заседания также заявили о необходимости в полной мере содействовать экологически чистому и эффективному использованию угля.

Осенью 2021 года несколько провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, столкнулись с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ. Перебои в электроснабжении произошли на фоне усилий властей, направленных на снижение выбросов углекислого газа в атмосферу, сокращения использования угля и стремления развивать "зеленую экономику".