Китай нарастит производственные мощности по добыче угля в 2022 году
Китай увеличит в 2022 году производственные мощности по добыче угля на 300 миллионов тонн
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ПЕКИН, 21 апр — ПРАЙМ. Китай в этом году планирует увеличить производственные мощности по добыче угля на 300 миллионов тонн, следует из информации, опубликованной на сайте Госсовета КНР.
"Новые мощности по добыче угля в этом году составят 300 миллионов тонн", — говорится в тексте сообщения, опубликованного по итогам заседания Госсовета, которое состоялось в среду.
В ходе заседания была подчеркнута важность обеспечения и увеличения стабильных поставок энергии для гарантии социально-экономического развития. Участники заседания также заявили о необходимости в полной мере содействовать экологически чистому и эффективному использованию угля.
Осенью 2021 года несколько провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, столкнулись с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ. Перебои в электроснабжении произошли на фоне усилий властей, направленных на снижение выбросов углекислого газа в атмосферу, сокращения использования угля и стремления развивать "зеленую экономику".
https://1prime.ru/energy/20220421/836718947.html
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