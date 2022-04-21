МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь не исключает возможности введения эмбарго на поставки в страны Евросоюза российских газа и нефти. Об этом он заявил в эфире телеканала France Info. Второе дно санкций. Америка отправилась за нефтью к врагам

"Эта возможность есть. Мы всегда говорили, что готовы идти настолько далеко в санациях, насколько это возможно", — ответил Атталь на вопрос о том, может ли ЕС ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России.

Напомним, что госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон ранее говорил о том, что страны Евросоюза вместе с США намерены усилить санкции против России в ближайшие дни. В том числе меры затронут энергоресурсы нашей страны.