МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь не исключает возможности введения эмбарго на поставки в страны Евросоюза российских газа и нефти. Об этом он заявил в эфире телеканала France Info.
"Эта возможность есть. Мы всегда говорили, что готовы идти настолько далеко в санациях, насколько это возможно", — ответил Атталь на вопрос о том, может ли ЕС ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России.
Напомним, что госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон ранее говорил о том, что страны Евросоюза вместе с США намерены усилить санкции против России в ближайшие дни. В том числе меры затронут энергоресурсы нашей страны.
https://1prime.ru/energy/20220421/836719442.html
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