ЛОНДОН, 21 апр — ПРАЙМ. В британской газете Financial Times пишут, что президент Сербии Александр Вучич заявил о желании подписать с Россией соглашение по поставке газа на новых условиях, так как у Белграда нет сейчас альтернативы российскому топливу. Глава немецкой E.ON высказался об идее эмбарго на российский газ

Нынешний договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти страны сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.

"Вучич заявил, что у Белграда нет непосредственной альтернативы газу из России. Долгосрочное соглашение о поставках заканчивается в следующем месяце, и Вучич сказал, что Сербия попытается подписать новые условия", — говорится в сообщении газеты, не приводящей дословно цитаты президента Сербии по данной теме.

Ранее президент Сербии заявлял, что по будущему договору он ожидает более выгодные цены на российский газ, чем получат другие страны Европы.