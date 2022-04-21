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2022
https://1prime.ru/energy/20220421/836723475.html
Минэнерго оценило период действия дисконтов на энергоресурсы из России
Энергетика
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https://россиясегодня.рф
. Замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что Минэнерго России не считает, что дисконты на российские энергоресурсы сохранятся в долгосрочной перспективе. Он отметил, что... ПРАЙМ, 21.04.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что Минэнерго России не считает, что дисконты на российские энергоресурсы сохранятся в долгосрочной перспективе.
Он отметил, что "дисконты, которые мы видим — да, результат незаконного давления, но мы не считаем, что это в долгосрочной перспективе может сохраниться при нормальном функционировании рынка.