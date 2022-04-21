МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что Минэнерго России не считает, что дисконты на российские энергоресурсы сохранятся в долгосрочной перспективе.

Он отметил, что "дисконты, которые мы видим — да, результат незаконного давления, но мы не считаем, что это в долгосрочной перспективе может сохраниться при нормальном функционировании рынка.