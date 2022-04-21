МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Минэнерго России считает возможным изучить потенциальное содействие "Новатэку" для запуска проекта "Арктик СПГ 2" в намеченный ранее срок, то есть конец 2023 года — начало 2024 года, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин. Акции "Новатэка" выросли в цене более чем на 5% на новостях о дивидендах

"Здесь план заключался в том, чтобы к концу 2023 года — началу 2024 года обеспечить введение следующей очереди, в частности проекта "Арктик СПГ 2". Сейчас там изучается возможность сохранения ввода в рамках плана. Ну и естественно, в связи с ограничениями, возможно будет также посмотреть на то, что дополнительно нужно сделать, чтобы обеспечить исполнение данного плана", — сказал Сорокин на заседании общественного совета Минэнерго.

Ранее в четверг глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщил, что текущие вызовы осложняют условия для успешной реализации "Арктик СПГ 2", но компания прилагает все усилия для осуществления проекта и ищет новые подходы к финансированию. Он добавил, что сейчас сложно с уверенностью подтвердить ранее принятые сроки запуска очередей завода, поэтому ведется активная работа над их уточнением и конфигурацией проекта.

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Запуск первой линии "Арктик СПГ-2" был запланирован на 2023 год, второй — на 2024 год, третьей — на 2025 год.

Акционеры — "Новатэк" (60%), а также французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).

Страны Запада в ответ на спецоперацию России на Украине ввели ряд антироссийских санкций. В частности, Евросоюз запретил поставку РФ оборудования для нефтепереработки и производства СПГ. Эксперты считают, что из-за этих ограничений российскому нефтегазу придется сдвинуть вправо сроки модернизации НПЗ, а также реализации крупнотоннажных СПГ-проектов.