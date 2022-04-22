МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Китай практически завершил исследование и разработку ключевых технологий в области термоядерной энергетики, ожидается, что страна будет использовать термоядерную энергию уже через 30–50 лет, заявил замглавы Института физики плазмы при Академии наук Китая Ху Цзяньшэн. WSJ: "зеленая" энергетика подстегнет мировую инфляцию

Ученый института, расположенного в городе Хэфэй восточной китайской провинции Аньхой, в интервью изданию Global Times заявил, что Китай в настоящее время строит Комплексный исследовательский центр для термоядерных технологий (CRAFT), ожидается, что он будет готов к 2025 году.

Он сообщил, что на базе CRAFT и экспериментального усовершенствованного сверхпроводящего токамака (EAST), который также называют китайским "искусственным солнцем", ученые планируют построить компактный экспериментальный реактор для термоядерной энергии.

Ху Цзяньшэн выразил надежду, что после компактного экспериментального реактора как можно скорее может начаться строительство Китайского испытательного реактора термоядерного синтеза (CFETR) с целью разработки и применения термоядерного синтеза.

"За все эти годы разработок по всему миру была доказана научная осуществимость (использования – ред.) термоядерной энергии. Китай к настоящему моменту уже завершил более 80% ключевых технологических исследований и разработок. Если строительство CFETR получит "зеленый свет", ожидается, что мы сможем добиться применения термоядерной энергии примерно через 30–50 лет", — указал Ху Цзяньшэн.

Он сравнил работу будущего термоядерного реактора с процессами на Солнце, отметив, что использование трития и дейтерия обеспечит непрерывный поток устойчивой энергии и полностью заменит энергию ископаемых ресурсов.

Вместе с тем он добавил, что Китаю крайне важно построить новую систему энергопотребления, в которой будет преобладать зеленая и низкоуглеродная энергия, чтобы выполнить обязательства страны по достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.

Технологии термоядерного синтеза также активно разрабатываются и в России, к примеру, в мае 2021 года в Курчатовском институте была запущена термоядерная установка токамак Т-15МД. С её помощью учёные хотят изучить способы получения термоядерной энергии. В начале марта этого года сообщалось, что правительство России выделит дополнительно пять миллиардов рублей на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий.