МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. В соответствии с данными "Оператора ГТС Украины", транзит газа из России через Украину в пятницу, как ожидается, останется вдвое ниже мощностей этого маршрута, забронированных "Газпромом" по контрактным обязательствам. Названы страны, которые первыми смогут отказаться от газа из России

Так, номинации на прокачку "голубого топлива" через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ, формирующиеся на основе спроса в Европе, на 22 апреля составляют 58,5 миллиона кубов. Это почти в два раза ниже того объема мощности ГТС Украины, который "Газпром" бронирует в этом году согласно транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).

Объем транзита газа из РФ через Украину, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" с конца февраля. Но в апреле с началом потепления в Европе он снизился, а с 16 апреля упал в два раза по отношению к контрактному максимуму.

Вместе с тем, это не говорит о нарушении транзитного договора, в котором заложен принцип "качай или плати". "Газпром" ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей.

Магистраль "Ямал-Европа", которая является одним из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, остается невостребованной компанией. Магистраль с 7 апреля работает в режиме реверса, поток газа идет по ней со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом стабильно высока прокачка по "Северному потоку", главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.

По мнению экспертов, на общее снижение экспорта газа "Газпрома" в Европу в апреле влияет как сезонный фактор, так и диспаритет цен со спотовыми поставками сжиженного природного газа (СПГ).

Между тем, с 6 апреля хранилища газа в Европе пополняются запасами "голубого топлива". По данным на 20 апреля, заполненность ПХГ составляет около 30,1%, что на 0,91 процентного пункта выше аналогичного показателя в этот же день в 2021 году.