По данным "Оператора ГТС Украины", заявки на транзит газа 22 апреля вдвое ниже брони "Газпрома"
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. В соответствии с данными "Оператора ГТС Украины", транзит газа из России через Украину в пятницу, как ожидается, останется вдвое ниже мощностей этого маршрута, забронированных "Газпромом" по контрактным обязательствам.
Так, номинации на прокачку "голубого топлива" через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ, формирующиеся на основе спроса в Европе, на 22 апреля составляют 58,5 миллиона кубов. Это почти в два раза ниже того объема мощности ГТС Украины, который "Газпром" бронирует в этом году согласно транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).
Объем транзита газа из РФ через Украину, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" с конца февраля. Но в апреле с началом потепления в Европе он снизился, а с 16 апреля упал в два раза по отношению к контрактному максимуму.
Вместе с тем, это не говорит о нарушении транзитного договора, в котором заложен принцип "качай или плати". "Газпром" ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей.
Магистраль "Ямал-Европа", которая является одним из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, остается невостребованной компанией. Магистраль с 7 апреля работает в режиме реверса, поток газа идет по ней со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом стабильно высока прокачка по "Северному потоку", главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.
По мнению экспертов, на общее снижение экспорта газа "Газпрома" в Европу в апреле влияет как сезонный фактор, так и диспаритет цен со спотовыми поставками сжиженного природного газа (СПГ).
Между тем, с 6 апреля хранилища газа в Европе пополняются запасами "голубого топлива". По данным на 20 апреля, заполненность ПХГ составляет около 30,1%, что на 0,91 процентного пункта выше аналогичного показателя в этот же день в 2021 году.
https://1prime.ru/energy/20220422/836728445.html