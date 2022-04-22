МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ ПОДАЕТ ГАЗ ДЛЯ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ ШТАТНО, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВКАМИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ — 58,2 МЛН КУБОВ НА 22 АПРЕЛЯ — КОМПАНИЯ

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