2022-04-22T09:59:18+03:00
2022-04-22T09:59:18+03:00
2022-04-22T09:59:18+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220422/836728841.html
"Газпром" рассказал о поставках газа в Европу через Украину 22 апреля
Энергетика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. ГАЗПРОМ ПОДАЕТ ГАЗ ДЛЯ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ ШТАТНО, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВКАМИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ — 58,2 МЛН КУБОВ НА 22 АПРЕЛЯ — КОМПАНИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 22.04.2022
энергетика, экономика, новости, газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ ПОДАЕТ ГАЗ ДЛЯ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ ШТАТНО, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАЯВКАМИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ — 58,2 МЛН КУБОВ НА 22 АПРЕЛЯ — КОМПАНИЯ
Новость дополняется