МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) сообщила о возобновлении с 16 апреля раскрытия данных о запасах газа в ПХГ Украины. При этом пока будет раскрываться только суммарный показатель.
Отмечается, что пока исторические данные по каждому из украинских хранилищ, которые берут свое начало с 2011 года, раскрываться не будут.
GIE 3 марта объявила, что по просьбе "Укртрансгаза" приостанавливает публикацию данных о заполненности ПХГ Украины. Аналогичное объявление в этот же день сделала и сама украинская компания, объяснив, что прекращает их раскрытие из соображений безопасности.
https://1prime.ru/energy/20220422/836730191.html
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