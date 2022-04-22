МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) сообщила о возобновлении с 16 апреля раскрытия данных о запасах газа в ПХГ Украины. При этом пока будет раскрываться только суммарный показатель. Названы задачи российских войск на второй фазе спецоперации на Украине

Отмечается, что пока исторические данные по каждому из украинских хранилищ, которые берут свое начало с 2011 года, раскрываться не будут.

GIE 3 марта объявила, что по просьбе "Укртрансгаза" приостанавливает публикацию данных о заполненности ПХГ Украины. Аналогичное объявление в этот же день сделала и сама украинская компания, объяснив, что прекращает их раскрытие из соображений безопасности.