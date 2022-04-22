МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналу Spiegel, что ввод эмбарго на поставки российского "голубого топлива" недопустимо, поскольку данная мера не приведет к окончанию спецоперации России на Украине, но будет иметь "значительные последствия" для ФРГ и всей Европы. Макрон предупредил о последствиях отсутствия российского газа в Европе

Он отметил, что речь не идет о "зарабатывании денег".

По его словам, "речь идет о том, что мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые никогда не откроются снова". Канцлер пояснил, что "это имело бы значительные последствия для нашей страны, для всей Европы, от этого также сильно пострадает финансирование восстановления Украины".

"Вот почему я обязан сказать: мы не можем этого допустить", — подчеркнул он.