МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Ouest-France, что Европа следующей зимой столкнется с последствиями, если у неё не будет российского газа. Шольц заявил о недопустимости эмбарго на газ из России

Он пояснил, что последствия санкций против российских энергоресурсов не проявятся весной и летом 2022 года, так как запасы в газохранилищах пополнены, "но следующей зимой мы их ощутим".