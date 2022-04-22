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2022
https://1prime.ru/energy/20220422/836731201.html
Макрон предупредил о последствиях отсутствия российского газа в Европе
Энергетика
Новости
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. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Ouest-France, что Европа следующей зимой столкнется с последствиями, если у неё не будет российского газа. Он пояснил, что... ПРАЙМ, 22.04.2022
энергетика, экономика, новости, газ, эммануэль макрон, санкции против рф, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Ouest-France, что Европа следующей зимой столкнется с последствиями, если у неё не будет российского газа.
Он пояснил, что последствия санкций против российских энергоресурсов не проявятся весной и летом 2022 года, так как запасы в газохранилищах пополнены, "но следующей зимой мы их ощутим".