ХЕЛЬСИНКИ, 22 апр — ПРАЙМ. Компания Fingrid, управляющая электросетями Финляндии с воскресенья, 24 апреля, ограничит пропускную способность в трансграничных энергосетях с Россией, говорится в пресс-релизе организации. Макрон предупредил о последствиях отсутствия российского газа в Европе

"Fingrid ограничит пропускную способность в трансграничных соединениях с Россией с 01:00 24 апреля 2022 года, в результате чего импортная мощность в соединениях Fingrid составит максимум 900 МВт вместо нынешних 1300 МВт", — говорится в сообщении.

Fingrid обеспечивает безопасность энергосистемы Финляндии – пропускная способность трансграничных соединений с Россией будет ограничена в связи с изменением международной ситуации, уточняет компания.

Экспортная мощность из Финляндии в Россию останется неизменной (320 МВт). Решение основано на оценке рисков для энергосистемы в меняющейся международной обстановке, заявляет финское предприятие.