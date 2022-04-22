МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила на пресс-конференции по итогам встречи глав правительств стран Балтии, что существующей в этих странах газовой инфраструктуры недостаточно для удовлетворения потребностей всех трех государств. Политик также добавила, что ее развитие не принесет рисков, если Европа последовательно откажется от газа из РФ.

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Ранее в пятницу премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отметил, что на данный момент страны Балтии отказались от поставок российского газа и планируют дальше развивать сотрудничество между собой, а также с Финляндией и Польшей, чтобы не покупать его и впоследствии.

Шимоните пояснила, что важна инфраструктура, которая находится во всех трех странах: газохранилище находится в Латвии, Клайпедский терминал — в Клайпеде, этого не хватает для того, чтобы все потребности были удовлетворены в полном объеме.

"Хотела бы подчеркнуть, что очень важно согласовывать стратегии и инвестиции… Но я с трудом сейчас представляю себе какие-то риски, что что-то может стать ненужным, особенно если шаги Евросоюза по отказу от российского газа будут долгосрочными и устойчивыми", — сказала она.

Ранее Шимоните заявила, что мощностей терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде, через который Литва получает топливо, должно хватить для обеспечения газом всей Балтии. Однако, по ее словам, в условиях очень холодной зимы и большого потребления газа для отопления пришлось бы применять ограничения к крупным промышленным потребителям.