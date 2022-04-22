МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко заявил, что ограничение Финляндией на треть импорта электроэнергии из России не является значимым событием для экспортера — "Интер РАО". "Интер РАО" увеличила экспорт и выработку электроэнергии в 2021 году

С 24 апреля управляющая электросетями Финляндии компания Fingrid снизит пропускную способность в трансграничных энергосетях с Россией с 1300 МВт до 900 МВт "в связи с изменением международной ситуации". При этом экспортная мощность из Финляндии в РФ останется неизменной (320 МВт).

"Интер РАО" перестала раскрывать финансовые показатели, что затрудняет прогноз влияния события на выручку компании, отмечает эксперт. Впрочем, продолжает он, финпоказатели теперь не влияют на стоимость акций.

По мнению Ващенко, экспорт электроэнергии отличался волатильностью на фоне резких колебаний цен на внешних рынках. "Экспорт в Финляндию составлял 6-20 миллиардов рублей. В текущем году, наверное, на фоне высоких цен на газ, объемы были бы ближе к верхней границе. Но, учитывая, что доходы от экспорта в прошлом году составили (оценка) 79 миллиардов рублей, а общие доходы превысили 1,1 триллиона рублей, то это незначимая новость для компании", — считает он.

Как ранее сообщало "Интер РАО", экспорт электроэнергии в Финляндию в 2021 году вырос в 3,1 раза, до 8,17 миллиарда кВт.ч. Основными факторами, определившими динамику экспорта в Финляндию и страны Балтии, стали: климатический фактор, а также ценовой — увеличение цен на энергоносители и цен квот за выбросы СО2 в Европе.