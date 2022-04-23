МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Если Япония откажется от дальнейшего сотрудничества с Россией в энергетических проектах, то ее место могут занять другие, передает Bloomberg со ссылкой на заявление министра торговли Коити Хагиуды. В МВФ оценили, как долго Европа сможет обходиться без российского газа

Так, в приобретении японской доли в российском проекте по экспорту сжиженного природного газа в этом случае был бы заинтересован Китай, и это обстоятельство служит дополнительным основанием для продолжения Японией совместного предприятия с "Газпромом".

"Выход из энергетических проектов в России приведет к еще большему росту цен и не будет эффективной стратегией в сфере санкций", — отметил министр.

По данным агентства, Shell ведет переговоры с несколькими китайскими государственными нефтяными гигантами о продаже доли в проекте СПГ "Сахалин-2", из которого британская фирма планировала выйти после начала военной операции на Украине. Shell владеет 27,5% акций проекта "Сахалин-2", оставшиеся 50% принадлежат "Газпрому". Японские Mitsubishi и Mitsui в совокупности владеют 22,5% проекта, и большая часть добываемого там газа поставляется в Японию.

Выход из российских проектов по производству СПГ вынудит Токио искать альтернативное топливо на и без того ограниченном спотовом рынке, что может привести к росту цен, которые торгуются вблизи рекордно высоких уровней, отмечается в материале.

Хагиуда отказался комментировать детали "отдельных бизнес-обсуждений" относительно переговоров Shell с китайскими фирмами.

Япония пытается решить, как оказать давление на Москву, продолжая при этом импортировать природный газ и нефть из России в условиях глобального кризиса поставок. "Сахалин-2" — ближайший проект по экспорту СПГ к Японии, и премьер Фумио Кисида заявил в прошлом месяце, что страна не должна отказываться от проекта из-за его стратегической важности для бедной ресурсами страны.

Тем не менее, ранее в апреле Кисида принял неожиданное решение о том, что Япония запретит импорт российского угля. Пока он избегает ограничений на другие виды топлива.