Bloomberg: Япония боится уходить из российских энергопроектов, так как ее место займут другие
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Если Япония откажется от дальнейшего сотрудничества с Россией в энергетических проектах, то ее место могут занять другие, передает Bloomberg со ссылкой на заявление министра торговли Коити Хагиуды.
Так, в приобретении японской доли в российском проекте по экспорту сжиженного природного газа в этом случае был бы заинтересован Китай, и это обстоятельство служит дополнительным основанием для продолжения Японией совместного предприятия с "Газпромом".
"Выход из энергетических проектов в России приведет к еще большему росту цен и не будет эффективной стратегией в сфере санкций", — отметил министр.
По данным агентства, Shell ведет переговоры с несколькими китайскими государственными нефтяными гигантами о продаже доли в проекте СПГ "Сахалин-2", из которого британская фирма планировала выйти после начала военной операции на Украине. Shell владеет 27,5% акций проекта "Сахалин-2", оставшиеся 50% принадлежат "Газпрому". Японские Mitsubishi и Mitsui в совокупности владеют 22,5% проекта, и большая часть добываемого там газа поставляется в Японию.
Выход из российских проектов по производству СПГ вынудит Токио искать альтернативное топливо на и без того ограниченном спотовом рынке, что может привести к росту цен, которые торгуются вблизи рекордно высоких уровней, отмечается в материале.
Хагиуда отказался комментировать детали "отдельных бизнес-обсуждений" относительно переговоров Shell с китайскими фирмами.
Япония пытается решить, как оказать давление на Москву, продолжая при этом импортировать природный газ и нефть из России в условиях глобального кризиса поставок. "Сахалин-2" — ближайший проект по экспорту СПГ к Японии, и премьер Фумио Кисида заявил в прошлом месяце, что страна не должна отказываться от проекта из-за его стратегической важности для бедной ресурсами страны.
Тем не менее, ранее в апреле Кисида принял неожиданное решение о том, что Япония запретит импорт российского угля. Пока он избегает ограничений на другие виды топлива.
https://1prime.ru/energy/20220423/836735403.html