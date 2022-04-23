МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Министр финансов Австрии Магнус Бруннер заявил, что газовая отрасль Австрии зависима от российского газа и что страна не поддержит эмбарго на российский газ, потому что это сильнее "ударит" по Австрии, чем по самой России. Медведев высказался об отношениях России и Европы по газу

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена, Берлин и Будапешт выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.

"Как только санкции ударяют по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что от этого мало толку", — сказал Бруннер в интервью CNN.

Он добавил, что австрийская промышленность настолько зависит от российского газа, что у них "нет выбора". Бруннер также подчеркнул, что нет смысла в санкциях, которые наносит австрийской экономике "больший ущерб", чем российской.

После начала специальной военной операции России на Украине Евросоюз ввел пять пакетов санкций против физических лиц, организаций, различных секторов экономики России. Седьмого апреля Европарламент принял резолюцию с призывом ввести "тотальное эмбарго" на импорт энергоресурсов из России, которое должно быть пересмотрено в случае изменения позиции РФ по Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.