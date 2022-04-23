СУХУМ, 23 апр — ПРАЙМ. Пресс-служба РУП "Черноморэнерго" сообщила, что в Абхазии сняли ограничения на подачу электричества. Веерные отключения света проводились в республике с 7 февраля из-за повышенных нагрузок и дефицита электроэнергии. Эксперт оценил последствия снижения импорта электроэнергии в Финляндию

Сообщается, что в связи с "уменьшением нагрузок в электросетях ограничения на подачу электроэнергии на всей территории Абхазии сняты с 22 апреля".

Также уточняется, что при увеличении нагрузок вероятность введения ограничений не исключена.

В Абхазию с 21 декабря по 31 марта производился переток электроэнергии из России, который позволил отменить график веерных отключений электричества. Но, из-за больших нагрузок на магистральных сетях происходили автоматические отключения света.

Одной из причин энергодефицита стала добыча криптовалюты. В конце прошлого года правительство Абхазии из-за больших нагрузок на энергосистему запретило добычу криптовалюты в республике до 1 июня 2021 года. Позже запрет был продлён до 31 декабря 2022 года. Также был введён временный запрет на ввоз товаров для майнинга. В конце декабря 2020 года РУП "Черноморэнерго" приказало отключить все криптофермы на территории республики.

За время рейдов в Абхазии были выявлены и отключены десятки тысяч устройств для извлечения криптовалюты. По данным минэкономики республики, нелегальные криптофермы выявляются в домах, гаражах, подвалах и сараях. В МВД Абхазии заработала горячая линия по сбору информации о незаконных подключениях майнеров.