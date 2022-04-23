МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Китай развивает транспортную инфраструктуру внутри страны, что позволит обеспечить доставку местного угля и снизить зависимость от импорта энергоресурсов, говорится в исследовании, проведенном научным журналом Joule. Экс-канцлер ФРГ заявил, что изолировать Россию невозможно

Согласно данным China Energy Investment Corporation, потребление угля в КНР в 2022 году вырастет на 2,2% и достигнет 4,37 миллиарда тонн. В то же время импорт угля в январе-марте сократился на 24,2% — до 51,81 миллиона тонн.

Китай является крупнейшим в мире импортером угля для производства электроэнергии и стали, отмечается в материалах. В основном Китай импортирует уголь из Индонезии и Австралии.

"Согласно принятой политике по декарбонизации, страна должна пройти пик по выбросам углерода к 2030 году, а к 2060 году полностью сократить вредные выбросы, что неизбежно приведет к сокращению потребления угля. Помимо этого, в рамках принятой политики Китай развивает транспортную инфраструктуру для доставки угля из локальных шахт для своих электростанций и сталелитейных заводов, для отказа от импортных энергоресурсов", — говорится в исследовании.

Ожидается, что страна сократит импорт энергетического угля с пиковых значений в 185 миллионов тонн в 2019 году до 95-130 миллионов тонн к 2025 году.

"Расширение железнодорожных и портовых мощностей снижает затраты на доставку местного угля в южные прибрежные провинции, приведет к дальнейшему снижению спроса на морской энергетический уголь и усилит влияние декарбонизации на импорт угля. Импорт коксующегося угля морскими перевозками также, вероятно, сократится из-за увеличения поставок дешевого и высококачественного коксующегося угля из соседней Монголии", — добавляется в исследовании.

В начале этой недели Госсовет КНР сообщил, что Китай в этом году планирует увеличить производственные мощности по добыче угля на 300 миллионов тонн. При этом участники заседания Госсовета заявили о необходимости в полной мере содействовать экологически чистому и эффективному использованию угля.