МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. В условиях дефицита топлива из-за политики России и налагаемых на нее санкций, отказа от поставляемых ей энергоресурсов для Германии важно сохранить выработку электроэнергии на оставшихся атомных электростанциях и не допускать их закрытия, пишет колумнист журнала Spiegel Александр Нойбахер. Приз, которого не ждали: что получат США от конфликта на Украине

Он напомнил, что в рамках плана поэтапного отказа от ядерной энергетики последние три немецких атомных энергоблока, которые до сих пор снабжают энергией около десяти миллионов домохозяйств, должны быть отключены от сети самое позднее в канун Нового года.

Журналист отмечает, что такое поведение в разгар холодов "напоминает голодающего человека, который выбрасывает свой последний кусок хлеба, потому что он твердый и сухой", и задается вопросом, не стоит ли запасаться свечами.

"Теперь, когда мы также должны экономить на российском газе, отказ от атомной энергии видится полностью утратившим актуальность", — подчеркивает Нойбахер.

На этом фоне в правительстве, где соответствующий вопрос находится в ведении "зеленой" части коалиции, считают, что дальнейшая эксплуатация АЭС может внести лишь ограниченный вклад в разрешение текущего энергетического кризиса, и следует в любом случае придерживаться ранее разработанного плана отказа от атомной энергии.

"Я считаю, что правительство недооценивает настроения населения. Изар-2, Эмсланд и Неккарвестхайм-2, наши последние три реактора, — это не только ответ на изменение климата, но и три орудия против Путина", — пишет журналист, добавляя, что, согласно опросам общественного мнения, более половины немцев выступают за то, чтобы не останавливать работу АЭС.