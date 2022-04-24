МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Генеральный директор объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Мартин Ванслебен считает, что введение эмбарго на российский газ стало бы для Германии "настоящей катастрофой". В ФРГ назвали способ облегчить последствия отказа от российского топлива

"В нынешней ситуации эмбарго на природный газ было бы настоящей катастрофой", — сказал Ванслебен в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

По словам Ванслебена, эмбарго на газ "превзошло бы все", с чем сталкивалась ФРГ, а сравнения с последствиями пандемии неверны. "Это будет намного сложнее", — считает он.

После начала специальной военной операции России на Украине Евросоюз ввел пять пакетов санкций против физических лиц, организаций, различных секторов экономики России. Седьмого апреля Европарламент принял резолюцию с призывом ввести "тотальное эмбарго" на импорт энергоресурсов из России, которое должно быть пересмотрено в случае изменения позиции РФ по Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.