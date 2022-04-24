МОСКВА, 24 апреля — ПРАЙМ. Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell приступила к процессу "кошмарного" выхода из своего крупнейшего СПГ-проекта в России "Сахалин-2", пишет Financial Times со ссылкой на источники. Приз, которого не ждали: что получат США от конфликта на Украине

Как подчеркивается в сообщении, Shell пытается компенсировать потери, которые она понесет из-за приостановки деятельности в РФ. Компания ведет переговоры с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec о продаже 27,5% доли в месторождении "Сахалин-2", однако те согласны на сделку только в в том случае, если им будет предоставлена большая скидка. В результате эти "болезненные" переговоры могут обернуться кошмаром для Shell, пишет издание.

При этом других покупателей на эти активы нет, отмечает FT.

Ранее Shell оценила возможные потери от прекращения бизнеса в РФ в 4-5 миллиардов долларов.

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