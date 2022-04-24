ЛОНДОН, 24 апр — ПРАЙМ. В Британии обсуждают возможность впервые за 30 лет открыть угольную шахту в целях снижения зависимости от российских энергоносителей. Министр жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув поддерживает такие планы, сообщает Telegraph, ссылаясь на источники в Консервативной партии. Экономист заявил о промахе "финансовой артиллерии" Запада

"Я не знаю наверняка, но у меня сложилось впечатление, что он собирается это одобрить", — приводит газета слова одного из собеседников.

Согласно сообщению, шахта может быть открыта в графстве Камбрия. Добываемый на ней коксующийся уголь планируется применять в сталелитейном производстве. Отмечается, что до украинского кризиса Лондон импортировал около 40% коксующегося угля из России.

Telegraph напоминает, что британские власти одобрили открытие угольной шахты еще в октябре 2020 года, однако процесс затянулся из-за изучения экологических последствий такого шага. Теперь же кабмин единодушно одобряет этот план, сообщают источники в правительстве.

Окончательное решение должно быть принято до 7 июля, но это может произойти уже в середине мая, добавляет издание.