МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Оттаивание газонасыщенной мерзлоты вокруг нефте- и газодобывающих скважин в Арктике создает опасность воспламенения и пожаров, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Сколтеха Евгений Чувилин. Правительство расширит поддержку частных инвестиций в Арктике

Ранее ученые из Сколтеха и Института геоэкологии имени Е. М. Сергеева представили в международном журнале Geosciences модель теплового воздействия добывающих скважин в Арктике с окружающими толщами мерзлых пород, содержащими газовые и газогидратные скопления. Последние представляют собой кристаллические образования, состоящие из воды и газа (преимущественно метана). Ученые пишут, что добываемое из недр углеводородное сырье имеет высокую температуру и нагревает скважину. Это приводит к оттаиванию окружающей скважину мерзлоты и выделению содержащихся в ней газов.

"Высокая газонасыщенность верхних горизонтов мерзлоты в некоторых районах Арктики – серьезная угроза для нефтедобывающих скважин. При таянии такой мерзлоты будет высвобождаться метан – крайне горючий газ. Это создает опасность воспламенения и пожаров на объектах нефтегазодобычи", — сказал Чувилин.

Эксперт добавил, что добывающие компании озадачены этой проблемой и предпринимают все необходимые действия, чтобы предотвратить аварийные ситуации, создавая системы стабилизации температурного режима мерзлоты.