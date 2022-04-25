МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Спецоперация на Украине усиливает зависимость мира от угля. В Германии и Италии угольные электростанции, которые когда-то были выведены из эксплуатации, теперь получат новую жизнь. Об этом сообщает Bloomberg. СМИ: миллионам британцев приходится выбирать между едой и отоплением

В Южной Африке все больше судов с углем отправляются в сторону Европы. Как отмечает агентство, сжигание угля в США переживает самый большой период возрождения за десятилетие, а Китай вновь открывает закрытые шахты и планирует новые. КНР хочет увеличить мощности по добыче угля в этом году на 300 миллионов тонн (плюс 7%). Зависимость мира от самого грязного ископаемого топлива выросла из-за нехватки газа и резкого роста потребления электроэнергии.

Спецоперация на Украине заставляет производителей электроэнергии бороться за поставки и поднимать цены до рекордных уровней, пишет Bloomberg. Более высокие цены будут продолжать подпитывать растущую инфляцию, считают эксперты. Коммунальные предприятия по всему миру продолжают требовать больше угля, хотя его сжигание остается самым большим препятствием в борьбе с изменением климата.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в свою очередь, сообщило, что в 2021 году мир произвел больше электроэнергии из угля, чем когда-либо прежде (рост на 9% по сравнению с предыдущим годом). Ожидается, что в 2022 году его общее потребление увеличится еще на два процента. В Европейском союзе, перед которым поставлены одни из самых амбициозных в мире целей в области климата, потребление угля в прошлом году выросло на 12%.

Ранее стало известно, что правительство Британии откроет впервые за последние 30 лет угольную шахту для снижения зависимости от российских энергоресурсов.