МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Немецкая энергетическая компания Uniper считает, что сможет оплачивать российский газ в соответствии с санкциями, несмотря на требование оплаты в рублях, пишет агентство Рейтер со ссылкой на компанию. Цены на газ в Европе удерживаются ниже $1100 за тысячу кубов

"Согласно первоначальной и, следовательно, по-прежнему необязывающей оценке, мы все еще полагаем, что соответствующая обработка платежей в будущем возможна", — пишет агентство со ссылкой на заявление компании, разосланное по электронной почте.

Фирма также подчеркнула, что считает необходимым работать в соответствии с действующими законами о санкциях, уточнив, что находится в тесном контакте с властями Германии по этому вопросу, сообщило агентство.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации компании E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Uniper принадлежит российская "дочка" — "Юнипро", в состав которой входят Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, филиал "Э.ОН Инжиниринг" и московское представительство ПАО "Юнипро".