ВАРШАВА, 25 апр — ПРАЙМ. Польша готова легко отказаться от импорта российского газа, заявил журналистам глава газотранспортного оператора республики Gaz-System Томаш Стемпень.

Ранее польские власти заявили, что к концу текущего года полностью откажутся от импорта энергоресурсов из России.

"Сегодня, в апреле 2022 года, газовая система Польши готова на такое обстоятельство, как перекрытие всех восточных входов в Польшу без необходимости запуска какого-то кризисного управления без необходимости ограничения поставок для потребителей", — сказал Стемпень.

Он отметил, что в настоящее время польские хранилища газа заполнены почти на 80%, а также существуют альтернативные источники получения газа. "У нас исторический уровень заполнения хранилищ. Каждый день мы закачиваем в них большое количество газа. Уровень запасов уже близок к 80%", — сказал Стемпень. Он отметил, что мощность газовых хранилищ Польши составляет 3,81 миллиарда кубометров.

По словам главы Gaz-System, при нынешней достаточно теплой погоде польские получатели не потребляют много газа. "Это 50 миллионов кубометров в сутки", — сказал он.

Также Стемпень заявил, что до запуска газопровода Baltic Pipe, который намечен на конец текущего года, Польша имеет возможности альтернативных поставок газа. "У нас есть входы на западе, у нас есть терминал СПГ, который в кризисных ситуациях способен подавать почти 1 миллион кубометров в час, у нас отечественная добыча около 6 миллионов кубометров в сутки у нас небольшое соединение с Чехией, у нас в принципе, готов газопровод в Литву с пропускной способностью 210 тысяч кубометров в час", — рассказал он.

Говоря о планах запуска газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу, глава Gaz-System заявил, что с января 2023 года по этой трубе Польша сможет получать 1,1 миллиона кубометров газа в час. Церемония открытия Baltic Pipe планируется на сентябрь 2022 года.