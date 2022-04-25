БАКУ, 25 апр — ПРАЙМ. В Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) опровергли информацию о том, что Азербайджан будет рассчитываться с Россией за импортируемый газ в рублях.
"Сегодня в СМИ была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении SOCAR.
https://1prime.ru/energy/20220425/836750313.html
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