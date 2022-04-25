МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе с первых дней апреля продолжают снижаться, на торгах в понедельник опустились почти до 1020 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Стоимость майских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1070 долларов за тысячу кубометров и в первый час торгов ненадолго задержалась на отметке выше 1100 долларов. Однако вскоре показатель перешел в минус (расчетная цена пятницы составила 1059,5 доллара), а к закрытию торговой сессии ускорил темпы снижения. Последние фьючерсы торговались на уровне 1020 долларов.

Цены на газ резко выросли в конце зимы-начале весны — после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине.

В начале марта стоимость газа из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляла исторические максимумы, после чего к середине месяца снизилась более чем втрое. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Однако ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.