ВЕНА, 25 апр — ПРАЙМ. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен согласился с необходимостью сокращения зависимости от российского газа и приветствовал работу правительства над соответствующим планом. В Австрии назвали последствия антироссийского газового эмбарго

"Во время нашей сегодняшней беседы министр энергетики @lgewessler (Леоноре Гевесслер — ред.) и я согласились, что зависимость от импорта природного газа из России нужно быстро сокращать и значительно ускорять расширение использования возобновляемых источников энергии и меры по повышению эффективности", — написал австрийский президент в Twitter.

По его словам, федеральное правительство работает над планом отказа от российского природного газа.

"И я приветствую это, потому что время поджимает", — добавил он, отметив, что дело не только в военной операции России на Украине, но и в необходимости защиты климата.