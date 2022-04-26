ПАРИЖ, 26 апр — ПРАЙМ. Нидерландское издание NRC опубликовало рекламу о том, как бороться с зависимостью от российских энергоресурсов. Авторы статьи считают, что заменить нефть из России нужно на саудовскую от компании Saudi Aramco.

Каждый вторник в этой газете публикуется рекламный баннер, отражающий актуальные события в мире.

На этой неделе надпись на баннере гласит: "Нужна помощь, чтобы бросить?". Под подписью изображена бочка нефти с российским флагом на фоне парламента Нидерландов.

В качестве альтернативы авторы рекламного плаката предлагают перейти на нефть саудовской государственной компании Saudi Aramco. Однако в статье не упоминается, что нефть из арабской страны может обойтись Нидерландам в разы дороже российской.

Ранее министр Нидерландов по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен говорил о том, что правительство страны намерено полностью прекратить все закупки российского газа, нефти и угля. Это произойдет до конца текущего 2022 года.