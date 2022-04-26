Нидерландское СМИ рассказало, как снять зависимость от российской нефти
Нидерландская газета опубликовала рекламу, как бороться с зависимостью от российской нефти
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ПАРИЖ, 26 апр — ПРАЙМ. Нидерландское издание NRC опубликовало рекламу о том, как бороться с зависимостью от российских энергоресурсов. Авторы статьи считают, что заменить нефть из России нужно на саудовскую от компании Saudi Aramco.
Каждый вторник в этой газете публикуется рекламный баннер, отражающий актуальные события в мире.
На этой неделе надпись на баннере гласит: "Нужна помощь, чтобы бросить?". Под подписью изображена бочка нефти с российским флагом на фоне парламента Нидерландов.
В качестве альтернативы авторы рекламного плаката предлагают перейти на нефть саудовской государственной компании Saudi Aramco. Однако в статье не упоминается, что нефть из арабской страны может обойтись Нидерландам в разы дороже российской.
Ранее министр Нидерландов по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен говорил о том, что правительство страны намерено полностью прекратить все закупки российского газа, нефти и угля. Это произойдет до конца текущего 2022 года.
https://1prime.ru/energy/20220426/836754557.html
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