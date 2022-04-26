МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. "Газпром" не подтверждает, что поставки газа в Польшу уже приостановлены: их оплата по новой схеме, предполагающей обязательную конвертацию валюты в рубли, должна быть осуществлена сегодня, сообщили журналистам в компании. Газовые хранилища Польши достаточно заполнены

Ранее во вторник польский новостной портал Onet со ссылкой на источники заявил, что Польша перестала получать российский газ после того, как в минувшую пятницу истек срок оплаты за него, которая должна была пройти уже в российских рублях.

Однако в "Газпроме" не подтвердили что поставки в Польшу уже приостановлены. В компании подчеркнули, что "сегодня Польша обязана заплатить за поставки газа в соответствии с новым порядком платежей".

Уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил во вторник, что Польша не будет платить за российский газ в рублях.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.