МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Проект завершения строительства ТЭЦ-2 в Улан-Удэ планируется вынести для обсуждения на площадку центра "Сколково", сообщила компания ТГК-14. Польша предлагает ввести сбор за использование российского топлива

"Для нас очень важна эффективная и системная работа с правительством Республики Бурятия, реализация стратегических проектов не возможна без государственной поддержки. Мы пришли к договоренности о совместной подготовке необходимых документов для формирования технико-экономического обоснования. Более того, планируем вынести проект строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 на площадку инновационного центра "Сколково", — говорится в сообщении энергокомпании по итогам встречи гендиректора ТГК-14 Александра Николаенко с заместителем председателя правительства Бурятии Евгением Луковниковым.

Разработка финансовой модели по завершению строительства ТЭЦ-2 будет выполнена АО "ИнфраВЭБ". Проект будет реализовываться при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Вопрос со строительством ТЭЦ-2 в Улан-Удэ компания пытается решить не первый год. Основной проблемой является вопрос финансирования и возврата инвестиций. Как отмечают в компании, на сегодняшний день столица Бурятии – единственный несбалансированный по электрической мощности город в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке с населением более 100 тысяч человек. Проект достройки станции позволит повысить энергоэффективность и энергонезависимость республики в целом и Улан-Удэ, улучшив при этом экологию.

ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тысячи Гкал/ч.