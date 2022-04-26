МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщает, что отказывается оплачивать поставки российского газа в рублях. Польша не намерена платить за российский газ в рублях

"PGNiG отказалась выполнять обязательства по расчетам за природный газ, поставляемый "Газпромом" по Ямальскому контракту, в российских рублях в соответствии с декретом президента Российской Федерации", — говорится в сообщении.

PGNiG заявила, что считает прекращение поставок газа из России нарушением контрактных обязательств.

"Прекращение поставок природного газа является нарушением Ямальского контракта, и в связи с этим компания примет соответствующие меры по восстановлению поставок природного газа в рамках контракта", — говорится в заявлении компании.

Ранее во вторник уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша не будет платить за российский газ в рублях.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

В связи с этим PGNiG "отвергла возможность осуществления платежей в российских рублях с банковских счетов PGNiG, которые должны были быть открыты в АО Газпромбанк".

По мнению компании, указ президента России "не является обязательным для PGNiG".

"Кроме того, не имеет каких-либо договорных оснований для прекращения поставок газа в рамках Ямальского контракта, потому что PGNiG не имеет задолженности перед "Газпромом" и своевременно выполняет все обязательства по оплате", — говорится в заявлении.

В свою очередь уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил журналистам, что до сих пор Польша получала из России около 9 миллиардов кубометров газа в год. "Это чуть меньше половины нашего потребления. Мы потребляем около 20 миллиардов кубометров в год", — сказал он.

По словам Наимского, образовавшийся недостаток Польша намерена заменить за счет поставок сжиженного газа, реверсных поставок по газопроводу "Ямал-Европа", а также поставок газа через Чехию, Германию, Литву.