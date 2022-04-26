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"Газпром" приостанавливает поставки газа в Болгарию
Энергетика
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"Газпром" приостановит поставки газа в Болгарию, начиная со среды, сообщается на сайте министерства энергетики страны. "Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление о... ПРАЙМ, 26.04.2022
энергетика, экономика, новости, газ, газпром, газ, болгария
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. "Газпром" приостановит поставки газа в Болгарию, начиная со среды, сообщается на сайте министерства энергетики страны.
"Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года", — говорится в сообщении.