МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. "Газпром" приостановит поставки газа в Болгарию, начиная со среды, сообщается на сайте министерства энергетики страны. Белоруссия планирует увеличить экспорт продовольствия и сельхозпродукции

"Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года", — говорится в сообщении.