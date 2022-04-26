МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Кишинев надеется, что контракт с "Газпромом" продолжит действовать дальше, наметились дискуссии по этому вопросу, заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу. "Renault" передают акции своего завода

Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке, но не получило ответа.

"Наметились дискуссии с "Газпромом", мы хотим, чтобы действие контракта продолжалось. Претензия "Газпрома" о том, что мы не провели аудит, необъективна — мы объяснили, что во время войны экономические агенты ограничили свою деятельность, мы не хотели нанимать лишь бы кого. Мы хотим представить солидный отчет об аудите", — заявил Гросу в эфире телеканала N4.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.