МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Польша готовит резервный план, предусматривающий ограничение поставок газа предприятиям, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в среду. Вена готова открыть счет в "Газпромбанке" для оплаты российского газа

"Газпром" в среду утром сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, "Газпром" заявил, что сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.

Говоря о возможных ограничениях поставок газа потребителям в стране после решения "Газпрома", Моравецкий заявил: "Мы не предусматриваем таких сценариев в случае поставок в домашние хозяйства. Мы сделаем все, чтобы прежде всего люди могли обогревать свои дома, готовить свою пищу".

"Если речь идет об очередных уровнях, как мы говорим в энергетике, доступности газа, то готовятся разные резервные планы, чтобы нас не застали врасплох, а только в случае необходимости ввести ограничения таким образом, чтобы польская экономика пострадала как можно меньше на уменьшении поставок газа", — добавил он.

"Это резервные планы, запасные. Я надеюсь, что их не нужно будет активировать. Но хороший хозяин должен думать также о неожиданностях, и мы к ним готовы", — заключил польский премьер.

Польша покупала в России около 9 миллиардов кубометров газа в год, что составляло немногим менее половины потребления страны.