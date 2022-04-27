МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому заявил, что требование России изменить порядок оплаты за российский газ является "шантажом и давлением", но поставки в Грецию идут в обычном режиме. "Газпром" остановил поставки газа в Болгарию и Польшу

"Газпром" утром в среду полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в связи с этим собирает совещание по энергетике.

"Мы давно готовы к любому возможному развитию событий. Для нашей страны на данный момент не стоит вопрос безопасности поставок. Идет нормальный поток поставок. У страны есть контракты на поставку как у государства, так и у частных компаний с "Газпромом", срок действия которых истекает в конце 2026 года. Наши контракты намного долгосрочнее, чем у стран, где наблюдалась проблема", — сказал Иконому в интервью телеканалу Skai. Текст интервью распространила пресс-служба премьера.

"Конечно, никто не может успокаиваться, и никто не может быть уверен, что процедуры, действующие в обычное время, будут действовать и сейчас", — сказал Иконому.

По его словам, правительство ранее разработало альтернативные пути поставки энергии, прежде всего, максимальное использование терминала СПГ в Ревитусе.

"Мы полностью координируемся с нашими партнерами в этом шантаже, в этом давлении российской стороны. Когда президент Путин впервые сформулировал угрозу, министерство энергетики, (газовая компания) DEPA проработали все альтернативные сценарии безопасности цепочки поставок. Она включает полное использование всех возможностей в Ревитусе, закупку СПГ, производство электроэнергии на станциях, которые могут работать и на дизельном топливе, увеличение запасов лигнита", — сказал представитель правительства.

Он отметил, что на данном этапе нет причин для беспокойства и нет причина для дефицита на рынке.

"Мы сделаем все возможное, чтобы не дойти до ограничения подачи электроэнергии, которая абсолютно необходима для работы как домашних хозяйств, так и предприятий. Ясно только то, что если Россия отключит нам газ, скажем, 20 или 21 мая, страна приняла меры, чтобы не выключать рубильник. Не будет такого", — сказал он.

"Мы стараемся иметь альтернативные источники, чтобы цепочка поставок продолжала нормально работать, особенно в летние месяцы туристического сезона, без перебоев и проблем", — заявил Иконому.

Россия покрывает до 45% потребностей Греции в газе.