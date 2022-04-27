МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть замедлили темпы падения в среду вечером после публикации еженедельной статистики минэнерго США о запасах этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. Силуанов не исключил возможность сокращения добычи нефти в России

По состоянию на 17.36 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,6%, до 103,98 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,89%, до 100,81 доллара. До публикации статистики цены падали более чем на 1%.

Минэнерго США ранее опубликовало данные, согласно которым запасы нефти в стране за предыдущую неделю увеличились на 0,7 миллиона баррелей, до 414,4 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали более сильного роста запасов — на 2 миллиона баррелей.

Кроме того, поддержку котировкам оказали данные о нефтепродуктах. Запасы бензина в США снизились на 1,6 миллиона баррелей при прогнозе роста на 0,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 1,4 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 0,3 миллиона баррелей.