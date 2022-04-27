МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Франция считает шантажом действия России по поставкам газа, эта ситуация напоминает о необходимости снижения энергозависимости Европы от РФ, заявил представитель французского внешнеполитического ведомства. Греция направит следующие выплаты за газ "Газпрому" в третьей декаде мая

"Газпром" в среду утром сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Кроме того, "Газпром" заявил, что сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.

"Франция полностью солидарна со своими европейскими партнерами перед лицом нового шантажа со стороны России в отношении поставок газа. Эта ситуация является напоминанием о необходимости укрепления европейской стратегической автономии и уменьшения нашей зависимости, особенно в области энергетики", — заявил представитель МИД Республики на брифинге в среду.

Он отметил, что Франция продолжает работать с партнерами по ЕС, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение и найти альтернативу российскому газу.