МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая группа Eni готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке" для проведения оплаты за российский газ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Shell опровергла обвинения о закупке нефти у России

"Итальянский энергогигант Eni готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", что позволит ему потенциально выполнять требования России о том, что газ должен оплачиваться в местной валюте", — пишет агентство.

Отмечается, что Eni еще ожидает указаний от итальянского правительства и властей ЕС относительно условий и возможности использования таких счетов.