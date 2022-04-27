МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. ПАО "Россети" на всероссийском совещании подвели итоги прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) 2021/2022 годов и актуальные вопросы работы электроэнергетической отрасли. Мероприятие прошло в Москве под председательством Министра энергетики РФ Николая Шульгинова. На встрече выступил генеральный директор компании Андрей Рюмин, председательствовал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

В завершившийся ОЗП в подавляющем большинстве регионов присутствия "Россетей" было обеспечено надежное функционирование сетевого комплекса даже на фоне резкого роста числа опасных метеоявлений, который составил 30% по сравнению с ОЗП 2020/2021 годов. Отмечается, что именно негативные природные факторы стали причиной большей части технологических нарушений.

Было отмечено, что в этап подготовки к зиме ремонтная кампания была профинансирована на 71,5 млрд рублей. Программа ТОиР выполнена с превышением плана на 12% в физическом выражении по основным позициям, включая ремонт почти 135 000 км ЛЭП и 41 600 трансформаторных подстанций.

"Осенне-зимний период мы прошли удовлетворительно. Однако отдельного внимания требует ситуация в регионах, где зафиксированы технологические нарушения из-за сложной погоды и износа фондов, возникшего по причине многолетнего дефицита средств на реновацию. Необходимо системное решение этого вопроса. Группа "Россети" разработала 18 целевых программ повышения надежности, девять из них уже одобрило Минэнерго России. Рассчитываем, что в ближайшие месяцы будут определены источники финансирования мероприятий", —прокомментировал Рюмин.

Также участники встречи обсудили вопросы функционирования сетевого комплекса, в частности, касающиеся льготного технологического присоединения. Сейчас расходы на выполнение этих работ в инвестпрограммах могут превышать 60%, а присоединенная мощность будет использоваться потребителями только на 12%. Это приводит к недостатку средств на необходимую модернизацию и проекты развития сети.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.