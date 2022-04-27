МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Алжир может разорвать контракт на поставки природного газа Испании в случае нарушения контрактных обязательств Мадридом и запуска реверса газа, заявило в среду министерство энергетики арабской страны. "СПБ Биржа" хочет запустить торги гонконгскими акциями в ближайшие недели

Согласно заявлению алжирского ведомства, министр Мухаммад Аркаб получил сообщение от испанской коллеги Тересы Риберы о "решении Испании начать реверс газа через газопровод Магриб-Европа (MEG)". Процедуру планируется запустить в среду или четверг, сообщила испанская сторона.

"(Поставка) любого количества алжирского газа, экспортируемого Испании, но направленное не стороне, указанной в контракте, будет считаться нарушением контрактных обязательств и может привести к разрыву контракта между алжирской Sonatrach и испанскими клиентами", — заявило министерство.

При этом в воскресенье президент Алжира Абдельмаджид Теббун пообещал, что Алжир не прекратит поставки газа Испании "вне зависимости от обстоятельств".

В 2021 году Алжир не стал продлевать контракт по поставкам газа в Испанию через проходящий по территории Марокко магистральный газопровод Магриб-Европа. Прекращение контракта связано с разрывом отношений между Алжиром и Марокко. Все поставки газа из Алжира в Испанию с ноября идут по газопроводу Medgaz через Средиземное море.

Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Уровень добычи нефти в стране до введения ограничений в рамках сделки ОПЕК+ в мае 2020 года составлял около 1,3 миллиона баррелей в сутки, в феврале 2022 года — 982 тысячи баррелей. Государственная нефтяная компания Алжира Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.