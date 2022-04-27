МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Берлин готов поддержать поэтапное введение запрета на нефть из России, для отказа от сырья потребуется переходный период, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники в ЕС. Алжир может разорвать контракт на поставки газа в Испанию

По его данным, Германия предпочтет такой вариант вместо других обсуждаемых мер, в том числе установление предельной цены или применение платежных механизмов для удержания части российской выручки. Для реализации запрета потребуется переходный период.

Статс-секретарь минэкономики ФРГ Оливер Кришер в докладе для комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике ранее сообщил, что в настоящее время в Германии нет дефицита поставок ни угля, ни нефти и газа, продолжается упорная работа над снижением зависимости от российских ископаемых энергоносителей. По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, Германия очень близко подошла к независимости от импорта российской нефти.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что ФРГ намерена до конца 2022 года свести импорт нефти из РФ "к нулю".