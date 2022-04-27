МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Газпромбанк отклонил платеж за некоторые поставки газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., которая ранее была передана под временное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA), пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники. Власти Франции арестовали виллы российских предпринимателей

"Газпромбанк отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd., даже несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета", — пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.

Торговая фирма продолжает предпринимать усилия для проведения платежа и ведет переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением "Газпрома", сообщили источники. Отклоненная оплата является частью среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года, уточнил один из осведомленных источников агентства.

"Газпром" 31 марта вышел из капитала ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы", таким образом прекратив участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Теперь общество "Газпром экспорт бизнес-сервисы" принадлежит АО "Палмэри" (0,1%) и самому себе (99,9%). При этом ранее СМИ сообщали, что Германии обдумывает национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в связи с возможным прекращением поставок энергоносителей из России.

Однако 4 апреля власти Германии заявили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление до 30 сентября Федеральному сетевому агентству (BNetzA). В минэкономики страны (BMWK) считают, что компания была приобретена некими инвесторами без получения разрешения, что делает сделку недействительной. В итоге сейчас проводится проверка, и назначение временного попечителя обеспечит эффективное осуществление права на аудит, говорят в BMWK.