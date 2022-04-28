МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В целях экономии электроэнергии в берлинских бассейнах снизят температуру воды, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Tagesspiegel. Промышленники заявили о двойном кризисе в Германии

По данным немецкого издания, температура воды в летних бассейнах, для обогрева которых используются ископаемые источники энергии, будет снижена на два градуса, а в крытых бассейнах — на один градус.

"Мы хотим внести свой вклад в снижение зависимости от поставок российского природного газа", — заявил немецкому изданию Йоханнес Кляйнсорг, глава берлинского оператора бассейнов Berliner Bäderbetriebe (BBB).

При этом он выразил надежду, что большинство посетителей "едва заметят", что вода в бассейнах стала холоднее.

Согласно заявлению министра экономики Германии Роберта Хабека, зависимость ФРГ от российского газа на сегодняшний день составляет 35%, тогда как ранее этот показатель достигал 55%.