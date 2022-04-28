МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В целях экономии электроэнергии в берлинских бассейнах снизят температуру воды, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Tagesspiegel.
По данным немецкого издания, температура воды в летних бассейнах, для обогрева которых используются ископаемые источники энергии, будет снижена на два градуса, а в крытых бассейнах — на один градус.
"Мы хотим внести свой вклад в снижение зависимости от поставок российского природного газа", — заявил немецкому изданию Йоханнес Кляйнсорг, глава берлинского оператора бассейнов Berliner Bäderbetriebe (BBB).
При этом он выразил надежду, что большинство посетителей "едва заметят", что вода в бассейнах стала холоднее.
Согласно заявлению министра экономики Германии Роберта Хабека, зависимость ФРГ от российского газа на сегодняшний день составляет 35%, тогда как ранее этот показатель достигал 55%.
https://1prime.ru/energy/20220428/836774165.html
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