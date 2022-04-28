МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Данные "Оператора ГТС Украины" свидетельствуют о том, что транзит "голубого топлива из России через украинскую территорию в четверг может вырасти на 30%. Anadolu подсчитало доходы Москвы от продажи газа ЕС с начала спецоперации

Так, номинации на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ, которые формируются на основе спроса в Европе, на 28 апреля составляют 63,4 миллиона кубов после 48,7 миллиона днем ранее. Таким образом, показатель вырос на 30%. Вместе с тем, он в 1,7 раза меньше объема мощности ГТС Украины, который "Газпром" бронирует в этом году согласно транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).

Данные немецкого оператора газотранспортной сети Gascade свидетельствуют о том, что заявки на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" остаются на уровне среды. Они в пять раз выше уровня вторника и почти вдвое — понедельника.

По данным компании, на газовые сутки 28 апреля заявка составляет почти 1,275 миллиона кубометров в час, что близко к показателю накануне — 1,232 миллиона кубометров. Уровень во вторник был близок к 237 тысячам кубометров, а в понедельник — к 723 тысячам.

Рост показателя может быть связан с тем, что "Газпром" утром в среду приостановил поставки газа польской компании PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" в связи с их непринятием новой системы расчетов в рублях.

Магистраль "Ямал-Европа" является одной из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, который используется для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Сейчас она остается невостребованной компанией и с 7 апреля работает в режиме реверса, то есть поток газа идёт из Германии в Польшу, а не наоборот.

Польша и Болгария получают газ от стран-соседей по Евросоюзу, заявила накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.