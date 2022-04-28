ПЕКИН, 28 апр — ПРАЙМ. Власти Китая с 1 мая временно обнулят пошлины на импорт угля в целях стимулирования качественного развития экономики, говорится в сообщении министерства финансов КНР. МИД Китая призвал G20 избегать политизации экономического сотрудничества

"В целях обеспечения поставок энергоресурсов и стимулирования качественного развития комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение о том, что с 1 мая 2022 года по 31 марта 2023 года будет введена нулевая ставка тарифа на импорт угля", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства в четверг.

Ранее китайские власти объявили, что в этом году новые мощности по добыче угля в стране составят 300 миллионов тонн.

Осенью 2021 года несколько провинций Китая, в основном на северо-востоке страны, столкнулись с перебоями в электроснабжении и отоплении, которые возникли в том числе из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ. Перебои в электроснабжении произошли на фоне усилий властей, направленных на снижение выбросов углекислого газа в атмосферу, сокращения использования угля и стремления развивать "зеленую экономику".